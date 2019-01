’Klimaatplan begint op je bord’

Bonen uit Senegal (Lidl), aardappels uit Egypte of Malta, tomaten uit Spanje of Marokko, onze tomaten naar Duitsland, asperges uit Peru, bloemen uit Kenia of Ethiopië, bloemkool uit Frankrijk, ijsbergsla uit België, peren idem, appels uit Nieuw Zeeland, sinasappels en druiven uit Zuid-Afrika, mandarijnen uit Colombia evenals passievruchten, bananen uit Colombia en Ecuador, peulvruchten als linzen en bruine bonen uit Frankrijk, kaki’s, paprika’s, aubergines uit Israël, de onze naar Duitsland, uien uit België, de onze naar Rusland. etc.

Ook je boterhammetje is samengesteld buitenlands: tarwe uit de V.S. of Frankrijk, gist en water uit Nederland. De margarine van palmvet, de soja in tal van artikelen, de pinda’s in de pindakaas uit de VS en Ghana, de cacao uit Ivoorkust, de hazelnoten uit Turkije, overal wordt voor Cargill en Unilever regenwoud gekapt.

De vleeswaren doen ook mee: onze kip gaat naar Duitsland, de Poolse kip naar ons, de kalveren naar België en Italië en bewerkt als vleeswaar terug, de biggen naar Italië en als vleeswaar terug, de biggen naar Spanje en als tapas terug, rundvlees uit Argentinië, onze koeien naar het Midden-Oosten.

Over koffie en thee hebben we het even niet…..(Kenia, Honduras, Sri Lanka, Colombia, etc) Als we eens nadachten over een goede prijs voor onze boeren, een aangepaste gasprijs voor onze tuinders, desnoods gratis stroom voor de belichting, een aangepast loon voor de medewerkers, dan besparen we een vermogen op kerosine (luchtvaart), zware stookolie (bulkcarriers, koelschepen) en beslag op het regenwoud.

En wij denken dat we met het dichtdraaien van één gaskraantje de wereld redden? Vegetariër of niet, kijk eens naar de afzender en koop seizoensproducten uit eigen land.

J.J. Moes, Zeewolde