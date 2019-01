Brief 3 ’Krijgt Buma gelijk?’

De bevolking pikt het gewoon niet en per uur zie je het draagvlak wegebben. En dat is zorgelijk. En wat zien we daarvan tijdens de aankomende verkiezingen? Aan de andere kant laat de hard werkende bevolking het nog steeds toe dat de vingers van onze overheid dagelijks in onze portemonnee zitten om er steeds meer uit te halen. Als mijn buurman het zou doen kreeg die een klap op zijn kop, maar de overheid mag het tot nu toe wel.

En net zoals elke dief die liegt of eromheen draait als er gevraagd wordt of hij schuldig is, doet onze overheid dat ook. Elke dag, elk interview weer. De bizarre uitspraken van Rob Jetten bewijzen nog weer eens hoe onze bestuurders die het volk mogen vertegenwoordigen hiermee denken weg te komen. Hoe lang nog...!

Steven van der Bles, Joure

