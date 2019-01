Brief 1 ’De burger wordt kaalgeplukt’

Wat een gedoe om het klimaat waarin ons kleine landje nauwelijks een rol van betekenis speelt. Natuurlijk is het een belangrijk item, maar iedereen roept er maar vrolijk op los, heeft ineens verstand van ons klimaat en weet exact welke maatregelen er genomen moeten worden om een aanstaande ramp te voorkomen.

Ik kan me niet voorstellen dat wij, gewone Nederlanders, deze klucht acceptabel vinden temeer omdat wij uiteindelijk de rekening krijgen gepresenteerd. Het lijkt hier zo langzamerhand wel een klimaatdictatuur. Deskundigen en wetenschappers die een volstrekt andere visie hebben op de voorgestelde maatregelen worden bewust niet gehoord.

Ik stel voor dat we ons oor eens te luister leggen bij deze laatste groep en dan maar eens bezien of we wel op de goede weg zitten, want dat er iets moet gebeuren, is wel duidelijk. Maar duw het ons niet ongewenst door de strot!

F. Habers, Emmeloord

