’Beste jongetje van de Europese klas’

Het geld kloppen uit de zak van de burger die al niets meer heeft en ja, de werkenden krijgen wat terug, maar de gepensioneerden gaan naar bed met de gedachte; ’Hoe krijg ik het rond deze week.’

En wat doen ze in Den Haag? Nou spookjes voorlezen bij praatprogramma’s in moeilijke woorden en ze dan vragen zich af waarom de gele hesjes straks op straat staan. Die vinden elkaar om alles beter te verdelen.

De tijd is over dat wij ons naar de slachtbank laten afvoeren, dus in maart dit jaar laten we weten aan de partijen die de regering vormen, hoe we zonder referendum over hen denken. We ergeren ons groen en geel aan deze regering voor het groot kapitaal, en voor Europa.

Jan Wallenburg, Best