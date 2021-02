’Kosten songfestival gezamenlijk opvangen’

Het songfestival gaat dit jaar sowieso door maar dan in een uitgeklede vorm. Natuurlijk gaat veiligheid voor alles maar het is een grote financiële strop voor Rotterdam, aldus Pauline van Neck.

Vorig jaar in de aanloop van het festival zijn er al kosten gemaakt die niet meer terug te halen zijn. Dit jaar alles weer opnieuw organiseren dus de facturen stapelen zich op.

Normaal gesproken is dat niet erg want bezoekers uit alle landen geven hun geld hier dan ook uit. Kaartverkoop, souvenirs, horeca, attracties, hotels, goed voor onze economie. Nu zal Ahoy (zo goed als) leeg blijven met alle gevolgen van dien. Het zou wel eerlijk en sociaal zijn als álle deelnemende landen een bijdrage willen leveren.

Immers, Rotterdam heeft ook niet om deze crisis gevraagd maar mag wel deze financiële tegenvaller dragen. En het gáát nogal om wat geld!

Wanneer alle deelnemende landen iets in die pot storten dan is het leed nog een beetje te overzien. Al dekt het maar de helft van álle kosten! We zijn toch één Europa? En dit is toch het Eurovisie songfestival?

Hebben we eindelijk een keer de eer om het songfestival te organiseren maar blijven wel zo zitten met de gebakken peren. Wellicht dat de organisatie de deelnemende landen kan aanschrijven om dit voorstel voor te leggen. Eens zien of we één Europa zijn…..

Pauline van Neck

Rotterdam