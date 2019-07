Taalgebruik van een gangster

Wat mij nog het meest verbaast is dat Ridouan Taghi oud-vwo’er is. Dat werd althans, in hun boeiende verhalen over de leider van de Mocro-maffia, benadrukt door de Grijpstra & De Gier van de Nederlandse journalistiek, de Sherlock Holmes en Watson van de polderlandse persmuskieten, de Jansen en Janssen van De Telegraaf, oftewel het onverschrokken speurdersduo John & Mick, voor wie geen criminele zee te hoog gaat.