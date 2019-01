’Nederlandse regering besteelt ons met box 3’

Over compensatie laat de advocaat-generaal zich echter niet uit, daarvoor moet de overheid zelf een passende oplossing bieden. We hebben dus nu de situatie dat de Nederlandse regering ons willens en wetens besteelt, maar zelf mag uitmaken of en zo ja met welke compensatie men dit gaat repareren.

Gezien de nooit terugbetaalde greep van toenmalig premier Lubbers uit de ABP-pensioenpot en het nog altijd ten onrechte bestaande kwartje van Kok, heb ik daar echter geen enkel vertrouwen in.

Jan Pronk, Beverwijk