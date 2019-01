’Koopkrachtplaatje blijkt anders uit te vallen’

Buiten de al bekende prijsverhogingen zoals de zorg en energiekostenstijgingen heeft onze regering in een aantal sectoren de btw verhoogd van 6 naar 9%.

Maar onder het mom van deze opgedragen btw-verhogingen hebben ze veel ondernemingen die het niet zo nauw nemen een ‘rechtmatige tool’, in handen gegeven. Waarmee ze hun prijzen dan ook maar tegelijkertijd in hun eigen voordeel opschroeven.

Veel bedrijven verhogen hun prijzen zoals verwacht mag worden met 3% en de daarbij stijgende bedrijfskosten. Maar er zijn voorbeelden van wakkere burgers die wisten te melden dat er al prijsverhogingen van 5 tot 13 % waar te nemen zijn.

Dit voorval zien we ook vaak terugkomen als er een aardappeloogst dreigt te mislukken. Bij bekendmaking daarvan wordt de prijs van friet per direct verhoogd. Maar wanneer er weer voldoende aanvoer is, zien we de frietprijs helaas nooit dalen.

Mario Verhees, Asten