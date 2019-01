Heeft goede voornemens maken zin?

Stoppen met dit, minderen met dat, beter zus en meer zo doen. En vooral volhouden is het credo. Maar heeft het wel zin om het nieuwe jaar met goede voornemens in te gaan?

’Geluksprofessor’ Patrick van Hees gelooft er heilig in en heeft ook tips om ze vol te houden; historicus Maarten van Rossem ziet het nut er niet van in om op 1 januari opeens van gedrag te veranderen. ,,Want dat kun je het hele jaar door al doen.”