Uitslag Stelling: Bereikbaarheid bedroevend

Degenen die niet vinden dat de prioriteit bij de bereikbaarheid moet liggen, hebben wel kritiek op de Belastingdienst. „Wat heb je aan bereikbaarheid als de kwaliteit bedroevend slecht is?” Een andere stemmer vindt het vooral verontrustend dat de informatie vaak niet klopt. „Daardoor vullen mensen het verkeerde in en daar worden zij door dezelfde Belastingdienst weer op afgerekend.”

Een andere stemmer constateert: „Alle competentie daar is wegbezuinigd. Dat repareer je niet zomaar even. Ik heb vragen die onbeantwoord blijven, omdat die lui niet te bereiken zijn. En intussen kost het me bakken met geld.”

De meeste respondenten vinden het niet acceptabel dat ondernemers een overbelaste lijn treffen. „Wanneer we ze eindelijk aan de telefoon hebben, zeggen ze dat we geduld moeten hebben. Hoezo? Wij zitten al een jaar te wachten op een teruggaaf.”

Maakt de Belastingdienst dan niet gewoon net zoveel fouten als een ’normaal’ bedrijf? Driekwart van de stemmers vindt van niet. De meesten vinden daarbij dat de dienst te ver is doorgeschoten in de automatisering. Een van de respondenten die zelf zegt te werken bij de ict van de Belastingdienst: „Ik zie te veel plannetjes en hobby-maaksels, die vaak niet zijn uit te voeren. Er wordt ontzettend veel geld aan verspild en nog steeds werken dingen niet goed.”

De Belastingdienst heeft een personeelstekort. Dat moet volgens veruit de meeste respondenten prioriteit hebben bij het kabinet. Ze wijzen hierbij op de riante vertrekregeling voor vooral de hoogopgeleide ambtenaren. „Gekwalificeerd personeel was er voldoende, totdat die belachelijke vertrekregeling zijn intrede deed. Hierdoor is veel kennis verloren gegaan.”

Behalve voor het bestrijden van het personeelstekort vindt twee derde van de respondenten dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor een beter functionerende Belastingdienst. „In de lijst van problemen die dit kabinet moet oplossen, zou dit item wel in de top 5 moeten staan”, zo vindt een respondent. Een ander oppert een alternatief: „Het belastingstelsel vereenvoudigen. Dan kan het met de helft minder mensen en met minder geld.”

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) wil niet meteen in actie komen. Hij vindt dat de problemen eerst in kaart gebracht moeten worden. Het antwoord op de vraag of dit een goede strategie is, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft denkt dat de staatssecretaris gelijk heeft, de andere helft juist niet. Een reactie: „Dit probleem bestaat al vele jaren en geen van de staatssecretarissen heeft het kunnen oplossen.”

De meeste respondenten vinden het onacceptabel dat de schatkist door de problemen bij de Belastingdienst inkomsten misloopt en dat door de problemen aangiften misschien niet eerlijk worden beoordeeld, maar in ieder geval één stemmer neemt het op voor de Belastingdienst. „Misschien zijn er te veel regeltjes en is het systeem dus onbeheersbaar. Dan is afgeven op de Belastingdienst juist oneerlijk.”