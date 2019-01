Goede voornemens: Dit zeggen anderen

Op 2 januari zaten veel sportscholen vol met mensen die het in 2019 over een andere boeg willen gooien. Ⓒ Hollandse Hoogte / Bert Beelen

Goede voornemens, ’geluksprofessor’ Patrick van Hees gelooft er heilig in en heeft ook tips om ze vol te houden; historicus Maarten van Rossem ziet het nut er niet van in om op 1 januari opeens van gedrag te veranderen. ,,Want dat kun je het hele jaar door al doen.”