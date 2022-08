’Neem zelf maar asielzoeker in huis’

Het is werkelijk ongelooflijk dat deze regering, die de asielsituatie de afgelopen twaalf jaar zelf heeft gecreëerd, nu in het o zo mooie en fantastisch democratische Nederland dwingende maatregelen over de schutting kiepert. Den Haag weet zichzelf geen raad meer en legt de problemen simpelweg bij de gemeenten neer.

In plaats van een halt toe te roepen aan de idioot hoge instroom van gelukszoekers, zet de politiek de deur nog verder open. Mijn voorstel is dat elke voorstander van dit absurde asielbeleid meteen een asielzoeker of gezin zelf in zijn of haar eigen huis opvangt. Kijken wanneer ze genezen zijn.

Joost Dirckx, Weert