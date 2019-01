’Verander gewoon wat je wil veranderen’

Maar toch: het kan wel degelijk helpen en sommige bezoekers van Telegraaf.nl hebben zo hun eigen trucjes.

Combineer het bijvoorbeeld met een weddenschap, zegt Laten we uit een ander vaatje tappen!: „Mijn vader en mijn oom sloten vlak voor de jaarwisseling een weddenschap af. Allebei waren ze verstokte rokers. Degene die als eerste weer begon met roken, moest de ander 100 gulden betalen. Ze hebben allebei nooit meer gerookt. Mijn vader werd 87 jaar oud en mijn oom 92 jaar oud.”

Marjan1902 gelooft wel in goede voornemens: „Ze hebben wel degelijk zin, al is het alleen al om te testen of je zo sterk bent om het vol te houden. Denk bijvoorbeeld aan het meedoen van geen alcohol in de maand januari. Weet je gelijk hoe verslaafd je bent.” Ook Astridmariavanhees561 houdt van een concreet voornemen: „Sommige mensen lijken dit nodig te hebben. Het is ook wel belangrijk om een doel voor ogen te hebben. Doel bereikt? Nieuw doel stellen!”

"„Die goede voornemens maakt de overheid wel voor ons”"

Echter, dat voornemens wel aan 1 januari gelijmd lijken te zitten, stuit velen tegen de borst. Berangere bijvoorbeeld zit op de lijn van Maarten van Rossem: „Het moet van binnen komen. Als je iets wilt veranderen in je huidige leefpatroon moet je simpelweg genoeg hebben van hetgeen je wilt veranderen, er zat van zijn, dan stop je vanzelf.” Dat vindt AstridR ook: „De datum 1 januari is teveel ’verplicht’, kies dan liever een datum die voor jou persoonlijk betekenis heeft. Maar beter nog, kies helemaal geen datum en verander gewoon wat je wilt veranderen.”

Ernst4tg968 kijkt naar het ’grotere plaatje’: „Goede voornemens zijn maar een deel van het verhaal. Het begint met de balans opmaken, daarna trek je de conclusies. En ja… dat kan elke dag. Je kunt het ook uitstellen tot morgen. Dan gaat er ook wel weer een trein.” En dat is vooral een persoonlijke zaak, zegt Johan van der man: „Het is een soort traditie, goede voornemens maken, en bovenal een privézaak. Dus waarom moeten mensen zich hiermee bemoeien, misschien een goed voornemen om dat niet meer te doen?”

Persoonlijke zaak? Misschien, maar niet iedereen heeft die vrijheid, denkt Megie: „Die goede voornemens maakt de overheid wel voor ons. Stoppen met roken, stoppen met drinken, gezond leven tegen abnormale prijzen, Maar intussen wel de accijnzen en btw-verhoging incasseren. Ziekenhuizen sluiten, maar wel de lifecoach in het basispakket!”

Heeft dan niemand goede voornemens voor 2019? Jawel, hoor. Ceessie25 bijvoorbeeld: „Mijn allereerste voornemen per 1 januari 2019 is toch wel het stoppen met alcohol. Ik merkte dat ik van alles vergat. Zo’n 27 jaar geleden ben ik als erg stevige roker ook van de ene op de andere dag gestopt met roken. Ik was een echte kettingroker en kreeg het steeds benauwder. Ik dronk recent zo’n 6 tot 8 halve liters bierblikken per dag. Dat kan natuurlijk nooit goed zijn. Mijn huwelijk leed er zelfs onder. Het is erg moeilijk, maar ik ben vanaf 1 januari toch echt gestopt met deze dagelijkse verslaving. Ik voel de afkickverschijnselen nu al en weet mij werkelijk geen raad. Toch moet ik er doorheen.”

Wij wensen Ceessie25 oprecht veel succes. Zet ’m op!