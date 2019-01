’Duur ov onbegrijpelijk’

Ik kan mij nog herinneren dat er sprake was om het openbaar vervoer goedkoper of zelf gratis te maken. Om op die manier mensen uit de auto in de trein te krijgen, en zo het fileprobleem op te lossen. Maar opeens hoort het Nederlandse openbaar vervoer bij de duurste van Europa en is het in tien jaar tijd 23 procent duurder geworden.

Gratis is natuurlijk het ene uiterste maar 23 procent in tien jaar vind ik wel het andere uiterste. En dat terwijl het fileprobleem groter is dan ooit.

Marianne Steenbergen