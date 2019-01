’Niet aan de bak door vooroordelen’

Het is toch al heel lang bekend dat werkgevers geen oudere werknemers willen. Omdat ze het waanidee hebben dat die niet productief zijn, te veel kosten en niet mee willen met veranderingen.

Een jongere heeft deze nadelen niet, want in de ogen van de werkgevers zijn die spotgoedkoop, rennen ze drie keer zo hard als een ’oudere’ en springen ze al nog voordat de baas daarom gevraagd heeft, zo redeneren ze, blind voor de realiteit.

Nou beste werkgevers, laat me jullie uit de droom helpen. Ik ben een vrouw van 49 die op een callcenter werkt omdat ik ondanks uitstekende opleiding, 30 jaar werkervaring en een enorme motivatie en arbeidsethos nergens anders aan de bak kom, puur vanwege jullie vooroordelen.

Op dat callcenter zie ik dat de jongere medewerkers vooral de maandagmorgenziekte hebben, zich voor het geringste ziek melden, om verlof staan te drammen als hen dat zo uitkomt, of gewoon niet komen opdagen als ze geen zin meer hebben. En na gemiddeld drie maanden (waarvan ze zich soms een maand of meer ziek hebben gemeld) verkassen ze naar ergens anders. Om die geweldige jongeren zitten jullie werkgevers nou verlegen.

Dat hele verhaal van leeftijdsdiscriminatie kan heel simpel opgelost worden. Verplicht werkgevers gewoon om hun personeelsbestand een afpiegeling te laten zijn van de maatschappij, om maar eens een hip modewoord te gebruiken. Dus als de maatschappij uit bijvoorbeeld 25% ouderen in de werkzame leeftijd bestaat, bedrijven verplichten eenzelfde percentage in dienst te hebben. Dat kon met allochtonen ook, dus waarom niet met ouderen?

Bedrijven die zich daar niet aan houden krijgen geen subsidie of belastingvoordelen meer. Simpel zat en zo heb je de ouderenwerkloosheid binnen korte tijd opgelost. Maar daar ontbreekt het de politiek de moed en de wil, omdat Rutte en consorten vuistdiep in de zak van het bedrijfsleven zit en keihard door de multinationals aangestuurd wordt.

Dus laten we stoppen met wassen neuzen en eerlijk zeggen dat werkgevers gewoon geen 50-plussers WILLEN, omdat ze liever in hun eigen waanidee geloven dan de realiteit onder ogen te zien. Succes met weer de volgende ’hippe jongere’ in dienst nemen die binnen twee jaar je zaak verlaat.

Kelly Kerstema