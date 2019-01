’Bezem door CBR-top’

En dan heb ik het nog niet eens over de gewóne burger die voor verlenging bij het CBR aanklopt. En dit probleem is niet van vandaag of gisteren, maar speelt al langere tijd. Het gevolg hiervan is, dat chauffeurs bij gebrek aan een geldig rijbewijs veroordeeld zijn tot schoonmaakwerkzaamheden of in het ernstigste geval zelfs ontslagen worden. Dit kan zo natuurlijk niet langer. Waar werkelijk de bezem door moet is natuurlijk bij de leiding van het CBR. Die is al langere tijd volledig in gebreke gebleven in een adequate aanpak van de problemen. En waar blijft de overheid? Die dient hier haar verantwoordelijkheid te nemen door in te grijpen.

Jan Muijs, Tilburg