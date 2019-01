’Tijd voor tweede CBR’

Word het niet eens tijd dat er een tweede organisatie in Nederland komt om de afgifte van rijbewijzen te verzorgen? Nog niet zo lang geleden was hier sprake van, maar het CBR heeft het toen voor elkaar gekregen dat het niet doorging. Misschien is het raadzaam om het geheel eens tegen het licht te houden. Wat minder riante salarisregelingen, vergoedingen en minder leaseauto’s. Ook wat meer waardering voor de rijschoolwereld zou wel op zijn plaats zijn. Opleiders worden vaak door examinatoren gezien als minderwaardig.

B. Ros, Lisse