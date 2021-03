’Schone dieselrijder ontzien’

Premium Columns

Slim herstelplan geeft ondernemer kickstart

Noem me naïef, maar ik zie het licht aan het einde van de coronatunnel al schijnen. Ik denk dat we over een paar weken weer met een pilsje op het terras kunnen zitten en zonder nadenken een tafeltje in een restaurant boeken of een bioscoopje pakken. Op gepaste afstand, dat nog wel, maar niet minder ...