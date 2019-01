’Logica groen kabinet vaag’

Ⓒ ANP

Medio 2017 zijn we verhuisd naar een nieuwbouwhuis in Utrecht. Een nieuw huis, top geïsoleerd, geen gasaansluiting, vloerverwarming middels stadsverwarming, zonnepanelen, nieuwe LED-verlichting binnen en buiten en we reden al lang een hybride auto. In feite precies zoals de overheid nu adviseert. We zijn ’geschokt’ nu te moeten lezen dat ook de rekening voor stadswarmte fors stijgt (Tel. 5/1), stelt Dick Boer.