’Mens is grootste vervuiler’

Ⓒ foto Martin Mooij

’Zo slecht is jouw huisdier voor het milieu’ (Tel. 04/01). Stella Maas is het oneens met het feit dat het huisdier nu onder vuur ligt in dit ’doorgeslagen’ land. Mag ik iedereen er even aan herinneren: mijn hond vliegt niet voor 19 euro naar Barcelona voor een ’weekendje weg’.