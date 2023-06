’Geef studenten een tweede kans’

Dat studenten stress ervaren, daarover hoeven we het niet meer te hebben, toch? Wie dacht dat deze generatie studenten de ruimte voelt om te ontspannen na de stressvolle coronajaren, waarin met name studenten een (te) hoge prijs betaald hebben, komt van een koude kermis thuis. Minister Dijkgraaf ziet en erkent de noodzaak tot meer rust en ruimte in het onderwijssysteem.

