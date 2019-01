’Zangeres zonder Naam was gul’

Die mochten dan datgene waar ze gebrek aan hadden uitzoeken waarna zij de rekening betaalde. Zo kenden veel mensen haar blijkbaar niet. Zij had het hart op de goede plaats en verdient alleen al daardoor een huldiging. Overigens las ik ook het artikel over Harry Mens en zijn gulheid ten opzichte van Hiddema die een ’blijkbaar niet alledaagse’ operatie aan een heup heeft gehad en door zijn vriend Harry werd getrakteerd op kaviaar en champagne in zijn ’achterafkamertje’ waar hij moest verblijven voor revalidatie. Hopelijk blijft het niet bij een paar onsjes en maar een flesje!

Jo Brouns, Lanaken