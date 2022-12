Uitslag Stelling: ’Volumeknop kan zachter’

Een respondent meent dat 100 decibel ook al heel erg hard is. „Onprettig om al in die herrie te moeten staan.” Een andere merkt op: ,,Niet alleen in de horeca en bij evenementen staat het geluid te hard, ook in bioscopen. Het doet soms gewoon pijn aan je oren.”

Driekwart van de respondenten maakt zich ook echt zorgen over de toenemende doofheid onder jongeren. Een deelnemer stelt: ,,De jeugd is slim, die koopt zelf al oorpluggen tegen de herrie. Maar daardoor moet het allemaal nog harder moet.” Een ander vult aan: ,,Eigenlijk raar dat iedereen met oordoppen rondloopt. Je kunt de muziek toch gewoon zachter zetten?”

Zorgwekkend vinden bijna alle respondenten dat zelfs een zevende van de kinderen tussen de negen en twaalf jaar al blijvende gehoorschade heeft. Een stemmer denkt dan ook niet dat het probleem van gehoorschade zit in het geluid in de horeca en op evenementen. ,,Kinderen onder de twaalf jaar gaan nog niet naar festivals. Eerder moet gekeken worden naar de gehoorschade die airpods en koptelefoons veroorzaken.” Een andere deelnemer: ,,Eerst onderzoeken of het wel om geluid van evenementen gaat, en dan pas maatregelen nemen.”

Een flinke meerderheid denkt niet dat het minder gezellig zal worden bij het uitgaan als de volumeknop zachter gaat. ,,Liever iets minder gezelligheid dan op jonge leeftijd doof of leven met een piep in je oor”, klinkt het. Een andere respondent: ,,Het is met hard geluid juist helemaal niet gezellig. Je kunt juist totaal niet met elkaar praten.”

Er zijn wel geluidsnormen, maar die zijn niet wettelijk vastgelegd. Driekwart van de respondenten vindt dat dit wel moet gebeuren. Een reactie: ,,Wettelijk opleggen klinkt op zich goed. Maar wie gaat dan handhaven?”

Een meerderheid vindt het begrijpelijk dat organisatoren van evenementen hard geluid willen laten horen. Twee derde merkt dat het geluid bij evenementen en in de horeca steeds harder wordt. Een respondent: ,,Verplicht organisatoren van evenementen het geluid zachter te zetten. Als ze alleen richtlijnen krijgen, houden zij zich er toch niet aan.” Een deelnemer pleit ervoor het geluid bij concerten op volume te houden, maar het in de horeca wel zachter te zetten: ,,Daar komt een gemengd publiek en moet je elkaar kunnen verstaan. Tenslotte kom je naar het café om met elkaar te praten.”

Een flinke meerderheid van de deelnemers vindt dan ook niet dat mensen die klagen over een te hoog volume zeurpieten zijn. Toch zijn er een aantal respondenten die vinden dat een beperking van het hoge volume betutteling is. ,,Mensen kunnen toch ook zelf nadenken en maatregelen nemen”, zo vindt een van deze respondenten.

Driekwart van de stemmers mijdt zelf juist bijeenkomsten en plekken waar het geluid hard zou kunnen staan. Een stemmer klaagt: ,,Het geluid op familiefeesten en bruiloften is ook al niet meer te harden, omdat ze daarvoor een DJ inhuren. Dan ga je maar bij de rokers staan, om je elkaar buiten nog wel kunt verstaan.”