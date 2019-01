Uitslag Stelling: ’Nalatigheid politie en bond’

De meeste respondenten vinden het schokkend dat de 58-jarige Jerry M., die 35 jaar trainer was bij verschillende atletiekclubs, in al die jaren zeker negen jonge meisjes heeft misbruikt, met in zeker twee gevallen een zwangerschap tot gevolg.

Hoe is het mogelijk dat hij jarenlang zijn gang heeft kunnen gaan, zo vragen de respondenten zich af. „Onbegrijpelijk dat niemand hier heeft ingegrepen. Die kinderen zijn beschadigd voor de rest van hun leven. Dit soort praktijken moet op alle mogelijke manieren gestopt worden.”

Hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers pleit voor een centrale registratie van meldingen van misbruik, waar sportclubs en verenigingen inzage in zouden moeten kunnen krijgen. Dat lijkt ruim 90 procent een goed idee, hoewel sommigen daar ook een kanttekening bij plaatsen. „Een database is goed, maar zorg dat er geen onschuldigen op komen door valse beschuldigingen. Dat is wel een verantwoordelijkheid die bij de clubs ligt, en niet meevalt.”

Het risico van onterechte meldingen is precies de reden dat een kleine 10 procent zo’n database niet ziet zitten. Iemand schrijft: „De oplossing ligt, volgens mij, meer in de aangifte. Er zou door de sportbonden, tuchtcommissies en clubs vaker aangifte gedaan moeten worden. Dan kan justitie er ook onderzoek naar doen en dan kan het ook tot een veroordeling komen. En vervolgens heeft dit gevolgen voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Bonden en clubs moeten deze VOG verplicht stellen voor al hun medewerkers.”

Tegen Jerry M. werd nooit aangifte gedaan. De man legde vorig jaar wel een volledige bekentenis af bij de tuchtcommissie van het Instituut Sport en Rechtspraak (ISR), maar wanneer iemand niet strafrechtelijk vervolgd is kan hij gewoon een VOG krijgen. Daarom zouden de meeste respondenten graag zien dat gegevens van het tuchtrecht van de sportbonden en het strafrecht worden uitgewisseld.

Dat de ISR geen aangifte deed, vindt 88 procent onbegrijpelijk. „De ISR kan dan wel stellen dat aangifte de zaak van het slachtoffer is, maar je draagt kennis van een misdrijf. Tegen kinderen nota bene!” Ook de Atletiekunie en de clubs zelf valt veel te verwijten, menen de respondenten. Er deden al jaren verhalen de ronde over misdragingen van de trainer maar er gebeurde niets. „Men kijkt liever de andere kant op. En zo kan het kwaad zich verder verspreiden.”

Naar nu blijkt stapten in 2000 en 2009 al slachtoffers naar de politie om aangifte te doen, maar zagen daar vanaf nadat zij gewezen werden op de consequenties. Dat de politie ervan wist en geen onderzoek deed, vinden de respondenten laakbaar. „Als een meisje de grote stap neemt om aangifte te doen moeten bij de politie álle bellen gaan rinkelen. Maar nee, ze wijzen het slachtoffer op de mogelijke negatieve gevolgen. De politie beschermt hiermee de dader”, reageert iemand verontwaardigd. Een ander vindt: „Kinderen die dit overkomt moeten optimaal begeleid en beschermd worden om aangifte te kunnen doen tegen dit soort machtsmisbruikers.”