De rekening van de coronacrisis mag niet neerploffen bij de gewone man

De coronacrisis heeft ons land hard geraakt. In alle opzichten. Ook burgers die gezond zijn gebleven, geen familieleden hebben verloren en hun baan hebben behouden, hebben hoe dan ook te maken gehad met de ingrijpende gevolgen van de uitbraak. De klap die onze economie heeft opgelopen, is enorm. Bijna dagelijks komen sectoren en ondernemingen in het nieuws die in zwaar weer verkeren.