’Tijd om uit de EU te stappen’

Nederland heeft zich klem gezet met allerlei verdragen en ze kunnen niet terug uit angst dat ze dan in de EU niet meer het beste jongetje van de klas zijn. Brusssel geeft alleen nog maar om natuur en klimaat, het welzijn van burgers en bedrijven is hier totaal ondergeschikt aan gemaakt. Dat dit belangrijk is daar twijfelt niemand aan, maar om een land daarvoor helemaal in de ellende te storten is van een andere orde. En het einde is nog niet in zicht. Den Haag is niet bij machte is om het hoofd te bieden aan dwingeland EU en laat burgers en bedrijven in het moeras zinken.

Yvonne Centen, Wanroij