Brief 2 ’Werkweek 30 uur onrealistisch’

Een kortere werkweek zou ons miljarden opleveren en minder ziekteverzuim. Het salaris moet evenwel gelijk blijven, meent Fortuin. Volgens mij ziet Piet de harde realiteit niet. Alleen het maken van winst kan leuke plannen realiseren en naast al die hardwerkende mensen de ambtenaren, politici plus vakbondsbonzen aan een inkomen helpen.

Met werkweken van 30 uur en wellicht straks 20 uur belanden we in een neerwaartse spiraal. Piet, droom rustig verder en laat het werken aan een gezonde economie over aan mensen die er verstand van hebben en ervoor willen ‘buffelen'.

Henk Mulder, Zwolle

