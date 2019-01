’Gemeente had eerder moeten ingrijpen’

Deze week werd de voormalige ADM-werf in het Westelijk Havengebied met veel rumoer ontruimd. Als er destijds adequaat was opgetreden toen het ADM-terrein gekraakt werd, dat was toen al illegaal, dan waren er niet zoveel inzet en hoge kosten nodig geweest voor ontruiming ervan, schrijft mevrouw Brugman.