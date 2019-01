’Iedereen is ontevreden over kabinet’

Het is een logische optelsom van cijfers en feiten waaruit blijkt dat werkelijk alles veel duurder is geworden en dan met name de lasten van de overheid. Het meest vreemde is dat de overheid soms wel rekent met zeven procent stijging wegens inflatie, terwijl de werkelijke inflatie tot november 2018 slechts twee procent bedroeg.

Kijk ik naar de lastenverzwaringen van mijn werkgever dan heeft ook die te maken met extreme lastenverzwaringen van overheidswege. En dan te bedenken dat de regering er vanuit gaat dat de werkgevers de lonen laten stijgen. De vraag is enkel: van welk geld? Bedrijven moeten net als de werknemers overleven en zijn geen filantropische instituten waar de euro’s aan de boom groeien.

Niet enkel de werknemers zijn het spuugzat, ook de werkgevers zijn het beu te worden misbruikt door een onbetrouwbare overheid. Die mix zorgt voor een explosief geheel. De vraag is dan ook, hoe lang gaat dit nog goed?

Peter de Quaack,

Vlissingen