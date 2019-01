’Lage CO2-prijs slecht voor industrie’

Terecht wil de regering onze bedrijven niet naar het buitenland jagen want CO2-reductie moet hand in hand gaan met goed industriebeleid. De elektriciteitsproducenten , raffinaderijen en een aantal producenten van kunstmest zijn grotendeels verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot in Nederland. Al deze bedrijven hebben grote investeringen in Nederland gedaan en zullen niet zomaar vertrekken als ze een reële prijs moeten betalen voor hun uitstoot. Op lange termijn wel, maar het is ook aannemelijk dat er in andere landen een reële prijs betaald zal moeten worden voor de CO2-uitstoot.

Ook hebben deze vervuilende bedrijven vestigingen in vele landen en werken allemaal hard aan het CO2-neutraal maken van hun productie. TATA ontwikkelt bijvoorbeeld hoogovens die op waterstof werken in plaats van op cokes. Stel dat dit lukt, waar zal TATA dan de eerste op schone waterstof draaiende hoogovens bouwen? In Nederland waar ze subsidie krijgt voor CO2-opslag en de kosten voor uitstoot laag zijn of in een ander land waar mogelijk een hoge prijs staat op het uitstoten van CO2? Natuurlijk in dat land met een hoge CO2-prijs. Daar is het rendement op een dergelijke innovatie het hoogste.

Met het huidige beleid waarmee de prijs voor CO2-uitstoot in eerste instantie waarschijnlijk veel te laag zal blijven, promoot de regering dat internationale bedrijven nog een aantal jaren hun oude, CO2-intensieve productiemiddelen in Nederland zullen “uitmelken”. Vervolgens zullen ze in moderne, CO2-arme fabrieken investeren in landen die wel zo slim zijn om hun industrie een duidelijke en reële CO2-prijs op te leggen. Laten wij ervoor zorgen dat de bedrijven die klaar willen zijn voor de toekomst deze investeringen in Nederland doen. Dat is goed industriebeleid.

Dennis de Jong,