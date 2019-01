’Meer digitale snufjes niet per se vooruitgang’

Herten - In 2019 komt G5 van de grond, KPN is er een van de eersten mee. We hebben dan nog snellere verbindingen dan nu. Verder kunnen we straks gewoon via ’voice’ tegen ons mobieltje praten en behoort het typen van boodschappen ook tot het verleden. Bert Osendarp vraagt zich af of we hier nu echt beter van worden.