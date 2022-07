Premium Het beste van De Telegraaf

Twaalf jaar werktijd voor één onderzoek

Door Annemarie van Gaal Kopieer naar clipboard

Soms zijn er van die weken dat je van de ene verbazing in de andere valt, maar het trieste dieptepunt van de vorige week was toch wel het feit dat accountantskantoor Deloitte aankondigde dat hun onderzoek naar de vermeende mondkapjesfraudeurs Sywert van Lienden en zijn twee kompanen Bernd Damme en Camille van Gestel opnieuw vertraging heeft opgelopen. We moeten nog een paar maanden langer wachten op hun rapport, want ze zijn bij Deloitte nog veel te druk bezig met uren schrijven.