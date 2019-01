Brief 1 ’Nashville-pamflet is verklaring’

Ik ben christelijk opgevoed en behoor niet tot een van de ‘stromingen’ in het protestantisme. Door die opvoeding heb ik wel een eigen mening over deze verklaring. In onze grondwet staat deze vrijheid van meningsuiting duidelijk omschreven. Met andere woorden: waar bemoeit ‘men’ zich mee? Zelfs politici (Tweede Kamer en minister Van Engelshoven), waarvan ik toch mag hopen dat zij de scheifing van kerk en staat hoog in hun vaandel hebben staan, menen zich te moeten mengen in de discussie. Het OM gaat uitzoeken of er strafbare feiten zijn of worden gepleegd. Krijgen we hier ‘vervolgingen’ op basis van een geloof? Het pamflet is inmiddels ook al, zoals verwacht, hernoemd tot ‘antihomopamflet’; óók door de media! Dat staat er niet boven. Het is een verklaring. Dat een aantal dominees en politici het met de verklaring eens zijn, is hun goed recht. Dat wil nog niet zeggen dat ze anti-homo zijn. Men keurt het af. Dat is wat anders!

G. Koolmees, Ermelo

