’Pamflet getuigt niet van naastenliefde’

Blijkbaar geldt dat niet voor alle medemensen. Dit bewijst maar weer dat het geloof echt is blijven hangen in middeleeuwse opvattingen en niet schuwt om dat uit te dragen. Nog erger is dat een vooraanstaand lid van een regeringspartij dit openlijk ondersteunt. Dat moet dan een voorbeeld geven voor een tolerant Nederland. Ik hoop dat hij hiermee een hoop leden verspeelt.

Ik begrijp niet dat deze geloofsgemeenschap openlijk stelling neemt tegen mensen die niets verkeerd doen en vrijwillig een dergelijke relatie aangaan.

Peter van de Kuilen