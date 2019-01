’Uitleg Van der Staaij hypocriet’

De uitleg die SGP-voorman Van der Staaij gaf over de Nashville-verklaring getuigt niet alleen van hypocrisie, maar bovenal van een volledige miskenning van de medemens, die niet door een eigen keuze nu eenmaal anders is. De kerk zou de boodschap van barmhartigheid, liefde en daarmee ook van gelijkheid moeten uitdragen.

De ’zwarte pakken’, hebben hun outfit veelal ingeruild voor een saaiere variant; wat gebleven is, is de strijd voor hun gelijk en dat is dat we juist niet allemaal tot de ’uitverkorenen’ behoren en dus……dat we niet allemaal gelijk zijn. Van der Staaij zegt nog steeds van zijn zoon te houden, wanneer deze zou bekennen dat hij homo is. Dat houden van is voor een ouder niet zo moeilijk, maar je zoon dan ook met zijn vriend buiten en binnen de kerk, liefdevol omarmen, dat is andere koek.

Arry Plaizier-Bogaerds