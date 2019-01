’Hoeveel ’Jerry’s’ lopen er nog rond?’

Het ging niet om aanrakingen die ’per ongeluk’ tijdens het masseren plaats vonden. De meisjes moesten die massages naakt ondergaan. Zo niet dan konden ze het in hun sport wel vergeten. Al die jaren moeten toch heel wat mensen van die handelingen op de hoogte zijn geweest. Wegkijken en goed praten zorgden ervoor dat hij al die tijd zijn gang kon blijven gaan. Jarenlang kon hij seks hebben, dat in één geval zelfs leidde tot een zwangerschap. Zijn eerdere bekentenissen bij de tuchtraad van aangesloten atletiekverenigingen leidden ook niet tot een strafrechtelijk onderzoek. Zo'n onderzoek komt er na al deze ophef nu wel. Deze wolf in schaapskleren mag zijn gerechte straf niet ontlopen. De vraag is hoeveel 'Jerrys' er nu nog rondlopen. En niet alleen in de sportwereld.

Jan Muijs, Tilburg