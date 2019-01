’Robotisering kost banen’

De snelheid waarmee deze ontwikkeling zich afspeelt is niet meer te stoppen. De ontwikkeling van robots neemt namelijk dusdanige vormen aan dat zelfs de al jarenlang in een bedrijf werkende krachten die technologische ontwikkelingen niet meer kunnen volgen, eenvoudigweg omdat het veel te ingewikkeld is. De realiteit is dat ondernemingen er altijd op uit zijn met zo min mogelijk mensen hetzelfde resultaat te behalen, waar op zich niets op tegen is. Daarbij zal het inzetten van robots van harte welkom zijn. Maar het gaat ontegenzeggelijk ten koste van banen.

Otto C. Tempelaars, Heemstede