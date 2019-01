’Terugkeer IS-kinderen niet faciliteren’

De Nederlandse radicale moslims hebben zelf de afweging gemaakt om af te reizen en zich aan te sluiten bij IS. Door hun levenshouding en gewenste levensstijl zullen zij en hun kinderen nooit aansluiting vinden in de, in hun ogen, vijandige westerse samenleving. Deze mensen, jong of oud, zullen altijd een potentieel gevaar vormen voor andersdenkenden. Het beste lijkt mij dat zij uiteindelijk een plek vinden in een moslimland waar zij zich qua cultuur en opvatting thuisvoelen. En dat is niet in Nederland. Om aanslagen te voorkomen moet de AIVD al genoeg mensen in de gaten houden. Laten we het niet nog ingewikkelder en gevaarlijker maken.

Willem Kraal, Almere