’Iran bedreiging voor Westen’

Dat baart aartsvijand Israël grote zorgen. Ook in andere omringende landen waarin ’het lont van het kruitvat zo ontstoken kan worden’ zijn de Iraanse tentakels overduidelijk aanwezig. De Amerikaanse president Trump heeft vorig jaar al het rammelende nucleaire akkoord met Iran opgezegd, ’wat destijds tegen het zere been van verschillende EU-lidstaten was’ maar de vraag is, of ’onze softe Europese leiders’ dat ook niet hadden moeten doen. Iran is momenteel in het geheim bezig met het testen van raketten die nucleaire ladingen kunnen bevatten, en die ons vredig christelijk Europa binnen ’no time’ kunnen bereiken.

Mario Verhees, Asten