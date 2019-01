’Vechthond gevaarlijker dan wolf’

Als ik met mijn kleinzoontje wandel, zie ik steeds meer baasjes en bazinnetjes met een vechthond.

Ik weet vanuit mijn achtergrond als letselschaderegelaar, dat ik mijn kleinzoontje niet goed kan verdedigen als zo’n vechthond op hem afstuift. Op hulp van het baasje hoef ik ook al niet te rekenen, want die had zijn hond niet onder controle.

We maken ons druk over die paar wolven op de Veluwe, maar leggen ons neer bij het veel groter risico dat onze kinderen worden toegetakeld door al die risicohonden die momenteel in de mode zijn. In de politiek vlamt er af en toe aandacht voor dit bijtrisico op om al snel weer uit te doven.

De minister werkt er aan, maar als ik lees dat zij ervan uitgaat dat ook een hoogrisicohond geen gevaar oplevert als hij maar goed is opgevoed, dan zakt de moed mij in de schoenen. Zeker omdat het voorstel tot een verplichte opvoedcursus weer is losgelaten.

En het verbod op het fokken met risicorassen is ook al weer van tafel. Het blijft dus als vanouds bij het dempen van de put nadat het kalf verdronken is.

P. Kremer