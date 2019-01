’Ingrijpen nodig bij duur medicijn’

Het is ook al gebeurd in het AMC, waar ze het zelf gingen maken omdat het te duur werd. De rechter heeft het verboden om het te maken. Hierbij is weer duidelijk geworden dat het niet gaat om gezondheid, maar het gaat om over de rug van zieke mensen veel geld te verdienen.

De overheid moet hier ingrijpen, het moet niet zo worden: ’heb je geld, dan wordt je geholpen’. Iedereen heeft recht op passende zorg en de overheid heeft daarover de controle. Daarom moet er wat aan gedaan worden, want zo geven de mensen niets aan de collectant.

Aart Bijvoet, Volendam