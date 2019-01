’Docenten verdienen meer steun’

Er dreigt een nationale stakingsactie van onderwijzend personeel, waarbij men wederom meer geld vraagt omdat de werkdruk te hoog is, te weinig personeel etc. etc.

De vraag is echter of geld altijd de oplossing is. Zoals bekend, klotst het geld bij vrijwel alle onderwijsinstellingen immers al tegen de plinten. Misschien dient het vak op een andere wijze meer interessant te worden gemaakt. Het verdient aanbeveling dat scholen eens nadenken over de wijze waarop men met het personeel omgaat. Vertrouwen dient hierbij voorop te staan, zodat het personeel zich echt gesteund voelt en waaruit meer waardering spreekt. Kom op voor je eigen personeel en maak het vak weer interessant.

F. Habers, Emmeloord