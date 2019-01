De monteur van garage Schimmel lukte het wel en vroeg me even langs te komen om de accu te controleren. Zo gezegd, zo gedaan. Op de vraag wat de kosten waren, was het antwoord: ’graag gedaan mevrouw, goede reis!’ Dat is leuk en hartverwarmend tegelijk!

J.H. Snijders-Döbken, Hengelo