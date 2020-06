’Afstand handhaven in supermarkt’

Wie controleert daar de afstand? Het nieuwe normaal lijkt daar al niet meer geldig. Karretjes schoonmaken is al voorbij. Afstand houden niet meer van toepassing. Als je even wat afstand vraagt, kan je een grote mond krijgen. Een beetje geduld om een ander wat ruimte te geven is er niet meer bij. Vooral personen in de leeftijd van 20 tot 40 hebben haast en duwen je gewoon aan de kant. Men laat een bandje lopen ’hou afstand’, en daarmee is de verantwoording van de supermarkt af? Hoog tijd dat men ook in de supermarkt gaat handhaven en optreden tegen overtreders. Ook de supermarkt heeft een verantwoordelijkheid om mensen veilig boodschappen te laten doen, niet alleen tussen 07.00 en 08.00 uur in het ouderenuurtje.

Mevr. Doppenberg