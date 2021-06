’Gasnetwerk ook later van nut’

De Utrechtse woningcorporatiedirecteur Kip en wethouder Van Hooijdonk bekommeren zich om het vervangen van gasleidingen in de beoogde aardgasvrije wijk Overvecht-Noord. De leidingen moet vervangen worden, ondanks dat het gasnetwerk over 10 jaar overbodig is geworden, zeggen ze. Zonde van het geld, dat had beter besteed kunnen worden. Ik doe een voorspelling: binnen 10 jaar zullen ze blij zijn dat het netwerk er ligt. Dan zal blijken dat deze woningen uit de jaren ’60 en ’70 ondanks draconische isolatiemaatregelen niet te verwarmen zijn. De bejubelde warmtepomp redt het niet bij lage temperaturen en zijn stroomvreters eerste klas. Voor verwarmen met waterstof, een optie die steeds meer in beeld komt, heb je een netwerk nodig. Een andere optie, de hybrideketel, de combinatie van warmtepomp en gas (aardgas of waterstof) vereist een leidingnet. Ik vrees dat aardgasvrije wijken die nu alom worden aangelegd straks op de koffie komen. Als daar alsnog een leidingnet moet worden aangelegd zal dat tegen een veelvoud van de kosten moeten gebeuren. Vervang die leidingen en voorkom dat bewoners straks in hun huis zitten te klappertanden.

Gert van Meegdenburg, Leeuwarden