Uitslag Stelling: ’Betaal een goed salaris’

Het merendeel vindt dat er hier meer dan genoeg mensen zonder werk zitten. „Put daar eerst uit voordat je medewerkers uit het buitenland gaat halen.”

„Beter loon, goede werktijden en een verminderde werkdruk”, wordt door veel respondenten gesuggereerd als oplossing voor het tekort aan bedienend personeel. „Gewoon Nederlanders inzetten. En eindelijk eens een normaal salaris betalen met gezonde arbeidsomstandigheden”, klinkt het.

Goed personeel behouden lijkt een probleem. Respondenten ervaren dat er een groot verloop is in de horeca. „De Nationale Horecadag kan een leuke start zijn om extra medewerkers te werven.” Want meer personeel is nodig. Maar liefst 17 procent geeft aan te lang op de drankjes te wachten in de horeca.

Opvallend is dat 76 procent van de deelnemers het blijft zien als een bijbaantje. „Er zijn genoeg jongeren die tijdelijk willen werken in de horeca. Elk jaar nieuwe aanwas.” Een ander zegt over tijdelijk werk: „Horeca-uitzendkrachten worden uitgebuit met minder salaris dan een uitkering dus logisch dat niemand er lang wil werken.” Iemand foetert: „Kinderen werken zich een slag in de rondte en worden betaald met fooi, schandalig!”

Leert men het vak wel goed genoeg, als bijbaan? Want velen storen zich vaak aan de onbekwaamheid van horecapersoneel: „Nederlanders zijn slecht in geven van service, personeel uit het buitenland is dus meer dan welkom.”

Bijbaan of niet, de vacatures moeten ingevuld worden: „Het lijkt me helemaal niets, buitenlanders hierheen halen. Betaal een goed salaris en je krijgt goed personeel. Betaal slecht en je krijgt slechte medewerkers die weglopen.”

Het personeelstekort ligt dus vooral aan de branche zelf, vinden vele deelnemers. „Het is een branche met te weinig perspectief en doorgroeimogelijkheden en dat zorgt voor een slecht imago. Dus pak deze punten aan in plaats van aantrekken van personeel uit bijvoorbeeld Portugal, Griekenland en Italië, dat dan vast en zeker lange uren mag maken tegen weinig loon.”

Wat ook kan helpen, is het aantal horeca-ondernemingen aan banden leggen. Veel respondenten bekijken de horecawildgroei met lede ogen. „Het is de welvaart die het ’m doet, mag het een restaurantje minder?” En: „Er is veel te veel horeca. Stop met het starten van horecaondernemingen zonder enige kennis en kunde.” „Horeca trekt goudzoekers aan als exploitanten die verwachten met hoge prijzen en lage lonen snel binnen te lopen”, stelt een respondent.

34 Procent bezoekt de horeca een paar keer per maand en vindt de prijzen te hoog: „De horeca moet zijn dienstverlening op peil houden en ook de prijzen moeten voor iedereen acceptabel blijven.”

Een ander bezwaar is de taal. Maar liefst 84 procent vindt dat er Nederlands gesproken moet worden: Engels sprekend personeel is een doorn in het oog voor velen. Een respondent zegt: „Ik spreek echt mijn talen wel, maar als ik in onverstaanbaar Engels wordt aangesproken, ben ik weg.”