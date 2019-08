’Boete maakt geen indruk op de jeugd’

In mijn tijd was dat wel even anders. Begin jaren vijftig reed ik als amper 15-jarig meisje op mijn fiets in de schemering per ongeluk door een voetgangerstunneltje, in alle haast had ik het bord niet gezien.

Ik had nog geen drie meter gereden toen oom agent mij staande hield en mij bekeurde voor maar liefst 10 gulden. Dat was een fors bedrag in die tijd, als leerling in een naaiatelier moest ik daar een week voor werken! De agent hield zijn poot stijf, er ging geen kwartje vanaf. Met lood in mijn schoenen naar huis, gelukkig was mijn moeder niet heel erg boos!

N. Molenaar-Hazenberg, Sassenheim