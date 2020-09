’Jeugd zonder smartphone belonen’

Onze kleinkinderen wordt een bepaald bedrag in het vooruitzicht gesteld, wanneer zij het tot hun 16e uithouden zonder mobieltje. Onze oudste kleinzoon heeft het inmiddels gered. Het bedrag is geïncasseerd en hij is nu in het bezit van een mobieltje.

Het is zeker niet gemakkelijk om je kinderen te motiveren de aanschaf van een mobiel uit te stellen, maar je kunt het ze uitleggen en er blijkt dan ook nog begrip te zijn. Ik denk dat een heel verstandige keuze is om zo je kinderen tot hun 16e zonder en daarna met mobiel op te voeden. Meestal oogsten de ouders bewondering, soms meewarige reacties.

Wilnis,

G. Boswijk-Treur