Brief 1: ’Paal en perk stellen aan doorverkoop’

Hoogelraar Eric Krenning stond mede aan de wieg van een revolutionair medicijn, dat tijdens zijn werktijd bij zijn werkgever het Erasmus MC te Rotterdam ontwikkeld werd.

Het medicijn lutathera verkocht aan het franse bedrijf AAA. Het was een super deal over de rug van zieke mensen, die nu niet meer geholpen kunnen worden, want de prijs is nu gewoon onbetaalbaar geworden.

Ja het is dubbel triest, dat de belastingbetaler salarissen betaalt aan deze onderzoekers, die dan hun ontdekking te gelde maken. Hoe is het allemaal mogelijk, dat ze in de tijd van hun werkgever bijschnabbelen en bedrijfjes oprichten.

Een simpele wet zou moeten verbieden, dat ze die bedrijfjes verkopen en de zieke in de kou laten staan. Laat de minsters eens een vuist maken en paal en perk aan deze praktijken maken.

J.A. Bossink, Oldenzaal

