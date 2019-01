’Onderzoek Scheveningen onzinnig’

Vragen:

Heeft de organisatie zich aan de regels gehouden .... NEE

Is er door de overheid gehandhaafd ............................NEE

Heeft de burgemeester iets gedaan met de adviezen van politie en brandweer .... NEE

Is de burgemeester adequaat opgetreden toen bekend was dat de stapels te hoog waren en er een forse zeewind dreigde ............. NEE

Heeft de burgermeester de verantwoordelijkheid genomen voor deze missers .......NEE

Aanbevelingen:

1) De organisatie van dit evenement heeft gefaald en is mede verantwoordelijk voor de schade

2) De burgemeester heeft zich er met ’een Jantje van Leiden’ vanaf gemaakt

3) De burgemeester wordt geadviseerd op te stappen omdat zij absoluut niet geschikt is voor het burgemeesterschap van een grote stad .. Dit is ook in Arnhem al gebleken! Dus ... Inpakken en wegwezen.

Hans Welling, Lopik